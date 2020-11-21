«كهرباء دبي» تفوز بجائزة أفضل تقنية مبتكرة

دبي (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل تقنية مبتكرة للطاقة للعام 2020» ضمن الدورة الـ 16 من «جوائز آسيا للطاقة»، التي تعد أهم الجوائز الآسيوية في مجال الطاقة، وذلك عن نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية في محطات إنتاج الطاقة، الأول من نوعه على مستوى العالم.

وطور النظام فريقاً من مهندسي الهيئة بقيادة خبراء إماراتيين، وبالتعاون مع خبراء من «سيمنس»، ويجمع النظام بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات «التوأمة الرقمية» و«الذكاء الاصطناعي» و«تعلم الآلة» للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة «إم» في جبل علي، والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأسهم نظام التحكم الذكي في رفع كفاءة التوربينات وزيادة قدرتها الإنتاجية، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الضارة.

وسيسهم النظام لدى تطبيقه في جميع التوربينات الغازية في المحطة «إم» في تحقيق وفورات مالية بقيمة 17 مليون درهم سنوياً.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بالإنجاز الجديد، مؤكداً التزام الهيئة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين ومُمَكَّنين ملؤهم الفخر والسعادة.