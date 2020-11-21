مطار رأس الخيمة يستعد لاستقبال رحلات «سبايس جيت»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، استكمال جميع الاستعدادات لاستقبال أولى رحلات ركاب شركة «سبايس جيت» القادمة من الهند، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وتأتي أهمية هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على عودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي، وخاصة مع تأكيد المتحدثين في كل من مطار رأس الخيمة الدولي و«سبايس جيت» على إنجاز كافة المتطلبات الضرورية لربط الإمارة بـ 28 وجهة في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، وذلك من خلال جدول رحلات منتظمة اعتمده الجانبان.

وتصب هذه الجهود في خدمة تعزيز موقع المطار مركزاً إقليمياً للسفر والخدمات اللوجستية، وإعطاء دفعة كبيرة تسهم في إعادة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات الحيوية.

ويضم جدول رحلات شركة «سبايس جيت» رحلتين مباشرتين أسبوعياً بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية دلهي.