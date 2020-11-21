«شروق» تستعرض واقع قطاع التصميم في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» إطلاق الدورة الثانية من فعاليات «واقع قطاع التصميم في الشارقة»، التي تقدم سلسلة جلسات نقاشية حول راهن ومستقبل المشهد المعماري لإمارة الشارقة، بمشاركة نخبة من المعماريين والفنانين المحليين والدوليين.

وتعقد جلسات الفعالية «عن بُعد» عبر تطبيق «زووم»، أيام الثلاثاء خلال الفترة الممتدة من 24 نوفمبر الجاري حتى 2 فبراير 2021، عند الساعة السابعة مساءً، وتتناول أحدث التوجهات في مجال هندسة العمارة والتصاميم المختلفة، حيث يعرض الخبراء جملة من أحدث الرؤى والأفكار والمفاهيم المبتكرة والمعاصرة.

وأكدت خولة الهاشمي، مدير المشاريع في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن الدورة الثانية من «ديزاين سكيب الشارقة» تستهدف كافة الباحثين عن مصادر الإلهام المهني المتخصص، من المهندسين المعماريين والمصممين، والمخططين الاجتماعيين، ومطوري القطاع العقاري، وأفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.