«أبوظبي العالمي» و«دبي المالي» يتعاونان مع بنك هبوعليم

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم، تهدف إلى تطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل وتعزيز الفرص، ضمن السوقين التي من شأنها دعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد الإمارات وإسرائيل، فيما أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخوله في اتفاقية مع بنك هبوعليم، وذلك بهدف اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون سوق أبوظبي العالمي وبنك هبوعليم في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة التي تشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية، ومن شأنها تسهيل التجارة الدولية وممارسة الأعمال وأنشطة الخدمات المالية بين الإمارات وإسرائيل، ودعم شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال الراغبين في تعزيز تواجدهم ضمن السوقين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي «يسرنا البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز وتطوير الأعمال وقطاع التكنولوجيا المالية والتعاون المشترك بين إسرائيل وأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، الذي يسعى باستمرار إلى العمل مع شركائه الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لدعم الخطط والرؤى الاقتصادية للإمارة والإمارات كافة، لتعزيز أجندة التكنولوجيا المالية. ومن خلال هذا التعاون مع بنك هبوعليم سنعمل على تطوير قطاع الصيرفة والخدمات المالية في كلتا السلطتين القضائيتين، ونؤكد أن سوق أبوظبي سيستمر في التعاون مع رواد القطاع الاستراتيجيين وإطلاق المبادرات الرائدة التي تلبي تطلعات مجتمع الخدمات المالية».

وقال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم: «تعد هذه الاتفاقية تقدماً كبيراً نأمل من خلاله خدمة وتعزيز التعاون في المجال المالي بين الإمارات وإسرائيل، حيث ستتيح هذه الاتفاقية لشركات التكنولوجيا المالية ومتعاملي بنك هبوعليم الوصول إلى عالم جديد من الفرص. نفخر بأن نكون أول بنك يوقع اتفاقية كهذه من شأنها إرساء العلاقات بين البلدين».

وتأكيداً على علاقات التعاون الجديدة، سيشارك دوف كوتلر في مهرجان فينتك أبوظبي.

على صعيد متصل، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخوله في اتفاقية مع بنك هبوعليم، وذلك بهدف اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة.

وستتيح الاتفاقية لمركز دبي المالي العالمي زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، وزيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه. إضافة إلى ذلك، ستدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرّ مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الترحيب ببنك هبوعليم كشريك عالمي».