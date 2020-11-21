«حديد الإمارات» ترعى منافسات «تحدي الحديد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «حديد الإمارات» عن رعايتها للدورة الـ15 من البطولة الإقليمية «تحدي الحديد - SteelChallenge»، التي تنظمها الرابطة العالمية للصلب، لطلاب الجامعات والعاملين في قطاع الحديد، من خلال موقعها التعليمي «ستيل يونيفرسيتي»، وذلك في 25 نوفمبر 2020 على مدار يوم كامل، وعبر برنامج افتراضي يحاكي عملية التصنيع المطبقة في مصانع الحديد العالمية.

ويشارك في البطولة هذا العام 100 طالب من جامعة خليفة وجامعة أبوظبي وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا «بنين»، في خطوة نحو توسعة نطاق المشاركة بين مختلف الجامعات في الدولة، إضافة إلى 50 موظفًا من شركة حديد الإمارات.

وتشمل البطولة مشاركين من 5 مناطق حول العالم وهي: الأميركتان، وشرق آسيا وأوقيانوسيا، وشمال آسيا، وغرب آسيا، وأوروبا وإفريقيا، يتنافسون جميعاً لإنتاج درجة جديدة من الحديد وفق مواصفات فنية خاصة.