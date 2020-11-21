«أبوظبي العالمي» وبنك «هبوعليم» الإسرائيلي يتعاونان لتطوير التكنولوجيا المالية والابتكار

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك «هبوعليم» الإسرائيلي، بهدف تطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل، وتعزيز الفرص ضمن السوقين، التي من شأنها دعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد الإمارات واقتصاد إسرائيل.

وبموجب المذكرة، سيتعاون سوق أبوظبي العالمي وبنك «هبوعليم» في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية، التي من شأنها تسهيل التجارة الدولية وممارسة الأعمال وأنشطة الخدمات المالية بين الإمارات وإسرائيل، ودعم شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال الراغبين في تعزيز وجودهم ضمن السوقين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز وتطوير الأعمال وقطاع التكنولوجيا المالية والتعاون المشترك بين أبوظبي وإسرائيل وسوق أبوظبي العالمي، الذي يسعى باستمرار إلى العمل مع شركائه الاستراتيجين محلياً وعالمياً لدعم الخطط والرؤى الاقتصادية للإمارة والإمارات كافة لتعزيز أجندة التكنولوجيا المالية».

وأضاف المهيري أنه «ومن خلال هذا التعاون مع بنك»هبوعليم«، سنعمل على تطوير قطاع الصيرفة والخدمات المالية في كلا السلطتين القضائيتين»، مؤكداً على أن سوق أبوظبي العالمي سيستمر في التعاون مع رواد القطاع الاستراتيجيين، وإطلاق المبادرات الرائدة التي تلبي تطلعات مجتمع الخدمات المالية.

من جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم: «تعد هذه الاتفاقية تقدماً كبيراً نأمل من خلاله خدمة وتعزيز التعاون في المجال المالي بين الإمارات وإسرائيل، حيث ستتيح هذه الاتفاقية لشركات التكنولوجيا المالية ومتعاملي بنك هبوعليم الوصول إلى عالم جديد من الفرص، نفخر بأن نكون أول بنك يوقع اتفاقية كهذه من شأنها إرساء العلاقات بين البلدين».

وتأكيداً على علاقات التعاون الجديدة، سيشارك دوف كوتلر في مهرجان فينتك أبوظبي 2020، حيث سيناقش فرص التعاون التي ستتيحها مذكرة التفاهم هذه ودورها في الوصل بين قطاعي التكنولوجيا المالية بين الإمارات وإسرائيل.

الجدير بالذكر أن بنك «هبوعليم»، الذي تأسس منذ أكثر من 100 عام، يعد المجموعة المالية الأكبر والأبرز في دولة إسرائيل، والتي توفر خدمات الصيرفة للمؤسسات والأفراد، ويمتلك أكبر شبكة الصيرفة التجزئة في الدولة.