حمد المنصوري: الإمارات أحد أهم مراكز التحول الرقمي في العالم

دبي (الاتحاد)

أكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن إطلاق مراكز البيانات السحابية والخدمات السحابية في الدولة، يؤكد الدور الرائد والمكانة المركزية لدولة الإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى كونها أحد أهم المراكز الرئيسة العالمية في المنطقة للتحول الرقمي في جميع القطاعات.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الملتقى الخاص بتدشين مركز البيانات السحابية الإقليمي في دبي، الذي أطلقته شركة أوراكل العالمية، ويجسد هذا المركز أهمية دولة الإمارات كمركز تقاطع للطرق الرقمية المحلية والإقليمية والعالمية.

ويأتي إطلاق هذا المركز في وقت تدخل فيه دولة الإمارات حقبة جديدة نحو تكريس مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، حيث المدينة الذكية وإنترنت الأشياء والتقنيات المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الافتراضي بارك حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لشركة «أوراكل» هذا الإنجاز، كما هنأهم على إنشاء مركز زايد للابتكار والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وهو الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتولى إعداد جيل من قادة المستقبل الرقمي، وتدريب مئات الطلبة الإماراتيين على أحدث التقنيات الناشئة.

وأضاف: «لقد كانت دولة الإمارات على الدوام بيئة جاذبة للمشاريع العالمية الكبرى، وهي بقدر ما تفتح ذراعيها للشركات المرموقة، ولا سيما تلك الداعمة للتحول الرقمي، كي تنشئ مراكز إقليمية في الإمارات، فإنها تحرص في الوقت نفسه على أن توفّر المناخ الملائم للأفكار الخلاقة التي تنبت وتُزهر في الإمارات، لتصبح هي بدورها شركات عالمية».

وأكد في كلمته ازدياد الطلب على التبادل الآني للبيانات بدرجة غير مسبوقة، وهو يتجه لمزيد من الارتفاع مع تنامي الحاجة للاتصال بين أعداد لا حصر لها من الأجهزة والأنظمة، وكل ذلك عبر سحابة الجيل الثاني التي تضم العديد من مراكز البيانات حول العالم، والتي ينضم إليها هذا المركز الجديد.