12.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

ربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أسواق الأسهم المحلية 12.83 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، محصلة لارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي بنحو 5.64 مليار درهم إلى 325.158 مليار درهم، وزيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 7.19 مليار درهم إلى 730.860 مليار درهم في نهاية الأسبوع.

وجاءت المكاسب السوقية في ظل ارتفاع مؤشر سوق دبي بمقدار 53 نقطة خلال الأسبوع ككل وبنسبة 2% إلى 2316.1 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بمقدار 58 نقطة وبنسبة 1% إلى 4913.71 مقارنة بإقفاله في نهاية الأسبوع الأسبق.

ودعمت تعاملات المستثمرين الأجانب وكذلك الاستثمار المؤسسي، من أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي ليبلغ صافي تعاملات الأجانب 336.1 مليون درهم (محصلة شراء) بواقع 164.8 مليون درهم في سوق أبوظبي ونحو 171.39 مليون درهم في سوق دبي، في حين كان تأثير الاستثمار المؤسسي أكثر وضوحاً حيث كانت محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة تفوق 1.07 مليار درهم من صافي شراء في سوق أبوظبي بقيمة 870.9 درهم، وصافي شراء في سوق دبي بقيمة 201.4 مليون درهم.

تعاملات الأجانب

وفيما يخص تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي فبلغ صافي تعاملات المستثمرين العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 10.8 مليون درهم محصلة لبيع 64.9 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون درهم، مقابل شراء 58.9 مليون سهم بقيمة 69.4 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي 6 ملايين درهم (شراء) كنتيجة لبيع 25 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون درهم مقابل شراء 34.7 مليون سهم بقيمة 68.3 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 164.8 مليون درهم (شراء) كنتيجة لبيع 111.69 مليون سهم بقيمة 682.7 مليون درهم مقابل شراء 145.7 مليون سهم بقيمة 847.6 مليون درهم.

أما في سوق دبي المالي فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب (من مختلف الجنسيات) 667 مليون درهم تشكل ما يقارب من 51.23% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 495.63 مليون درهم تشكل ما نسبته 38% من إجمالي قيمة المبيعات، ليكون صافي تعاملات المستثمرين الأجانب (شراء) بقيمة 171.39 مليون درهم.

وبلغ صافي استثمار العرب خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي نحو 18.2 مليون درهم (بيع) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 128 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 146.33 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي 19.9 مليون درهم (شراء) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 98.4 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 78.4 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 169.7 مليون درهم (شراء) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 440.5 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 270.8 مليون درهم.

أفراد ومؤسسات

وحسب تقرير التداول الأسبوعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة الأسهم التي باعتها المؤسسات 1.61 مليار دهم عبر 376.48 مليون سهم، وكانت قيمة الأسهم المشتراة 2.49 مليار درهم من خلال شراء 474.47 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الشركات (شراء) بقيمة 870.95 مليون درهم و(شراء) 97.9 مليون سهم.

وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم التي اشتراها الأفراد بلغت 632.84 مليون درهم عبر 394.1 مليون سهم، في حين كانت قيمة الأسهم التي باعها الأفراد 1.5 مليار درهم من خلال 492.1 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع (بيع) بقيمة 870.95 مليون درهم ومحصلة تداولاتهم (بيع) بواقع 97.9 مليون سهم.

أظهرت بيانات إدارة سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال الأسبوع الماضي كان (شراء) بقيمة 201.4 مليون درهم بعد شراء أسهم بقيمة 663.5 مليون درهم تمثل نسبة 50.9% من إجمالي قيمة التداول، وذلك مقابل بيع أسهم بقيمة 462 مليون درهم تشكل ما نسبته 35.49% من إجمالي قيمة التداول.

وخلال الأسبوع الماضي كان صافي استثمار البنوك في سوق دبي (شراء) بقيمة 15.3 مليون درهم بعد شراء أسهم بقيمة 18.2 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 2.95 مليون درهم، فيما كان صافي استثمار الشركات (شراء) بقيمة 165.2 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 604.37 مليون درهم وبيع أسهم بقيمة 439.1 مليون درهم، وكان صافي استثمار المؤسسات (شراء) بقيمة 16.7 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 18.5 مليون درهم وبيع سهم بقيمة 1.8 مليون درهم فقط.

وزادت تعاملات بيع الأفراد من الأسهم عن تعاملات الشراء لتكون محصلة تعاملات المستثمرين الأفراد (بيع) في سوق دبي المالي بقيمة 201.4 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 638.49 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 839.8 درهم.

تعاملات الإماراتيين

في سوق العاصمة أبوظبي زادت تعاملات بيع المستثمرين الإماراتيين على تعاملات الشراء حيث استحوذوا على نسبة 70.8% من إجمالي قيمة التداول ونحو %74.5 من إجمالي كمية التداول، وبلغ صافي تعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي 149.8 مليون درهم (محصلة بيع) بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 2.13 مليار درهم، مقابل بيع أسهم بقيمة 2.28 مليار درهم.

واشترى الإماراتيون نحو 629.1 مليون سهم خلال الأسبوع وباعوا 666.3 مليون سهم لتبلغ محصلة تعاملاتهم (بيع) لنحو 37.1 مليون سهم.

وكان صافي تعاملات المستمرين الإماراتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي 171.39 مليون درهم (محصلة بيع) بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 634.96 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 806.35 مليون درهم.