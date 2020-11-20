أعلى مبيعات للمنازل الأميركية خلال 14 عاماً

شريف عادل (واشنطن)

في الوقت الذي أكدت فيه الإحصاءات تخطي حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11.5 مليون حالة، ووفاة أكثر من ربع مليون شخص منهم، وبينما تدرس الإدارة الحالية والقادمة البدائل المتاحة لتجنب إغلاق جديد، يزيد من معاناة الاقتصاد، ويضيف الملايين إلى طوابير العاطلين، سجلت مبيعات المنازل الأميركية أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2006.

العمل عن بُعد

ومن بين كل البيانات التي صدرت خلال الأشهر السبعة الأخيرة في الولايات المتحدة، لم تكن هناك مفاجأة (سارة) أكثر من ارتفاع مبيعات المنازل القائمة للشهر الخامس على التوالي، والذي أسهم فيه استقرار معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري عند أقل مستوياتها على الإطلاق، مع سيطرة نموذج العمل عن بعد على عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية، الأمر الذي سمح للملايين بالانتقال إلى منازل أقل تكلفة، بعيداً عن المدن الكبرى القريبة من مقار العمل.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة تجاوزت التوقعات خلال شهر أكتوبر المنتهي، مرتفعة بنسبة 4.3% مقارنة بشهر سبتمبر، وبنسبة 26.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتسجل 6.85 مليون وحدة عقارية سنوية.

طفرة المبيعات

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين لدى الرابطة، إن «طفرة المبيعات التي تحققت في الشهور الأخيرة عوضت خسائر السوق خلال الربيع، ومع توالي أخبار اقتراب إتاحة مصل يمنع الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الأسواق، وتوقع بقاء معدلات الفائدة قريبة من 3% في 2021، أتوقع استمرار نمو المبيعات خلال العام المقبل»، واصفاً ما تم تحقيقه من مبيعات بأنها «مكاسب مذهلة».

وفي الوقت الذي سجل مخزون المنازل المتاحة للبيع ما يكفي عند المعدلات الحالية لشهرين ونصف فقط، اعتبر يون أن عدم توفر أعداد كبيرة من المنازل المتاحة للبيع منع تسجيل مبيعات أكثر، «حيث سجل مخزون المنازل المعروضة 1.42 مليون منزل فقط بنهاية شهر أكتوبر، وهو ما يقل بنحو 20% عما كان عليه الحال عند نهاية نفس الشهر من العام الماضي».

ويزيد النقص الكبير في المنازل المعروضة للبيع من اشتعال سوق العقارات الأميركية، رغم التوقعات السابقة التي انتظرت انهيار أسعارها مع تعرض الاقتصاد الأميركي لواحدة من أكبر الأزمات التي واجهها على الإطلاق.

الأزمة الاقتصادية

وفي الوقت الذي وقف الجميع على أطراف أقدامهم، ترقباً لتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة مالية طاحنة، تعصف بالأخضر واليابس، على غرار ما حدث في 2008، بلغ متوسط سعر المنزل القائم الذي تم بيعه خلال شهر أكتوبر 313 ألف دولار، بزيادة أكثر من 15% على متوسط سعره في مبيعات شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو أعلى متوسط يتم تسجيله في تاريخ سوق العقارات القائمة في الولايات المتحدة.