«الدار العقارية» تطلق «نويا» بـ 940 مليون درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركة الدار العقارية أمس، مشروع «نويا»، في جزيرة ياس، بتكلفة إجمالية 940 مليون درهم، والذي يوفر 510 وحدات سكنية، تشمل فلل ذات 4 غرف، ومنازل تاون هاوس مؤلفة من غرفتين و3 غرف، والمتاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات، بأسعار تبدأ من 1,49 مليون درهم.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية لمشروع «نويا» الربع الثاني من عام 2021 على أن يتم تسليم الوحدات في الربع الثاني 2023.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية لـ«الاتحاد» إن إطلاق مشروع «نويا» خلال هذه الأوقات يعكس قوة ومرونة سوق العقارات في أبوظبي، وثقة العملاء في مشاريع «الدار»، لاسيما أن «نويا» يعد أول مشاريع «الدار» خلال عام 2020، وأول مشاريعها بعد جائحة «كورونا»، والتي فرضت متغيرات عديدة على الاقتصاد الكلي.

مبادرات مُحفزة

وأكد الذيابي أن العام الحالي شهد إطلاق العديد من المبادرات والإجراءات والتسهيلات المحفزة للاقتصاد، والهادفة لمواجهة التحديات المرتبطة بجائحة «كورونا»، وهو ما انعكس على تحسن الطلب على شراء العقارات بأبوظبي، موضحاً أن إدارة المشاريع التطويرية في «الدار» حققت إيرادات بقيمة 1.29 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو ما يزيد عن ضعف القيمة المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي.

ويقع «نويا» على مقربة من مشروع «ياس إيكرز»، ويمكن للمشترين الاستفادة من خطّة دفع ميسرة عبر سداد 35% خلال فترة الإنشاء و65% عند الاستلام، حيث سيبدأ بيع الوحدات في 22 نوفمبر الحالي.

جذب السكّان والسياح

من جانبه، قال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: نفخر بإطلاق مشروع «نويا» الذي يعكس مستوى الإقبال الجيد على المجتمعات السكنية في أبوظبي، وتعتبر جزيرة ياس واحدةً من أبرز وجهات أبوظبي، وكلّنا ثقة أنها تواصل جذب السكّان والسياح والمستثمرين بفضل المشاريع المميزة مثل «نويا»، ونتطلّع لتطوير هذا المشروع واستقبال قاطنيه على الجزيرة.

وأضاف: سيحظى قاطنو «نويا» بمجتمع فريد يجمع بين التصميم العملي الحديث، والمساحات الخارجية الرحبة، وسهولة الوصول إلى وسط العاصمة.