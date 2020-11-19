الصين تخفض الرسوم الجمركية

بكين (رويترز)

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، إن الصين ستواصل خفض رسومها الجمركية، وستوسع واردات المنتجات والسلع المتطورة، وتعهد في الوقت نفسه بدفع الإصلاحات ودعم نموذج نمو قائم على الابتكار.

وأضاف «سنواصل خفض الرسوم الجمركية والتكاليف المؤسسية... وسنوسع واردات المنتجات والخدمات المتطورة من جميع الدول»، جاء ذلك في كلمة مهمة ألقاها عبر اتصال فيديو أثناء المشاركة في نقاشات الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) قبيل قمة قادة المجموعة التي تُعقد اليوم الجمعة عبر «الإنترنت» وتناقش مستقبل التعاون الدولي. وذكر شي أن الصين ستواصل النمو بجودة أعلى عبر نموذج تنميتها الذي يستند إلى الابتكار التكنولوجي.