برعاية هزاع بن زايد.. «فينتك أبوظبي» ينطلق افتراضياً الثلاثاء

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقام الدورة الرابعة لمهرجان «فينتك أبوظبي 2020» في نسخة افتراضية يوم الثلاثاء 24 إلى 26 نوفمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً.

ويناقش المهرجان الذي يستضيفه كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي موضوعات محورية في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز المكانة الريادية لإمارة أبوظبي في الابتكار والجاهزية لقطاع التكنولوجيا المالية.

التحول الرقمي

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «نسعى إلى توفير منصة دائمة للحوار من خلال فينتك أبوظبي لجمع الجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين من القطاع والمؤسسات المالية لمناقشة التطورات المستمرة على قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز أجندة التحول الرقمي. وإننا نتطلع إلى استضافة الدورة الرابعة من المهرجان بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لريادة قطاع التكنولوجيا المالية سوياً في المنطقة وتعزيز النمو والتوسع».

الابتكار والتقدّم

وقال الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يسعدنا في المصرف المركزي أن نشارك في استضافة النسخة الرابعة لمهرجان «فينتك أبوظبي» والذي يعدّ مبادرة رائدة تجمع أبرز صنّاع السياسات والمتخصّصين في القطاع المالي في العالم بهدف التواصل والابتكار بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي. ومع مواصلتنا في دفع الابتكار والتقدّم عبر النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم المصرف المركزي بدعم المنصات الرائدة، مثل «فينتك أبوظبي»، التي تحفّز على الحوار المستمر وتبادل المعرفة في مجال الابتكار المالي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وإننا على ثقة من أن حدث هذا العام يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كعاصمة الابتكار والمركز المثالي للتكنولوجيا المالية».

«فينتك الحكومي»

ويستضيف مهرجان فينتك أبوظبي منتدى فينتك الحكومي مرة أخرى هذا العام، حيث سيجمع المنتدى صناع السياسات ومراكز البحوث والجهات التنظيمية من المنطقة والعالم لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي. كما يستضيف مهرجان فينتك أبوظبي 2020 مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المبتكرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الرائدة.

حلقة شبابية

كما يضم المهرجان حلقة شبابية، تشكل منصة لجمع الجيل القادم من الشباب في حوار مع المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع لرسم مستقبل بيئة الأعمال للتكنولوجيا والابتكار. حيث يحظى المشاركون بفرصة الاستماع إلى متحدثين ملهمين، منهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب ومتحدثون من وكالة الإمارات للفضاء وهب71 وسوق أبوظبي العالمي.

كما سيتم خلال المهرجان اختتام رحلة البحث التي جالت أكثر من 28 بلداً حول العالم للتعرف على أبرز الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث تستعرض الشركات المختارة ابتكاراتها خلال المهرجان تحت مظلة برنامج فينتك 100، لتتسنى لهم الفرصة للتواصل مع المستثمرين.

وتضم أجندة المهرجان أيضاً تحدي الابتكار، وجوائز فينتك، كما تستضيف بلغ أند بلاي أول معرض فينتك رقمي بالتزامن مع المهرجان هذا العام، للاحتفال بالشركات الناشئة المحلية والعالمية التي شاركت في برنامج المسرعات لعام 2020.