شراكة بين «كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين

دبي (وام)

وقعت «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل - المملوكة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والتابعة لحكومة دبي - ومجموعة «إن واي كوين» اتفاقية شراكة، بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل.

وينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين في توسيع أعمالهم في دولة الإمارات عبر «كيكلاب».

ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال وجودهم في دبي، ويشمل ذلك وجبات الكوشر، بحسب العقيدة اليهودية.

وبحسب الاتفاقية تدعم مجموعة «إن واي كوين» مسعى «كيكلاب» للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال «كيكلاب».

وتقدم «كيكلاب» خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيس في الإمارة، وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بُعد - من أي مكان في العالم - عبر تطبيق «واتساب» وغيره من الوسائط الرقمية. وكانت «كيكلاب» الأولى في طرح خدمة الترخيص الافتراضي خلال ذروة الجائحة.