تفاهم بين «الاتحاد للطيران» و«طيران العال»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الاتحاد للطيران، وشركة طيران العال، الناقل الوطني لإسرائيل، مذكرة تفاهم.

وتغطي مذكرة التفاهم واسعة النطاق خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين. كما تضم أيضاً خططاً للتعاون التجاري على صعيد خدمات الشحن والهندسة، وبرامج الولاء وإدارة الوجهات والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية.

وقام كل من توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وجونين أوسيسكن، الرئيس التنفيذي لشركة طيران العال بتوقيع مذكرة التفاهم. وقال دوغلاس: «في أعقاب الرحلة التاريخية لشركة العال إلى أبوظبي، والتي تُعدّ أول رحلة على الإطلاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تأتي مذكرة التفاهم لتُشكّل قاعدة انطلاق لما نتصور أن يكون علاقة قوية وتعاونًا مثمراً ومستمراً بين أبوظبي وتل أبيب. ونتطلع لبحث مختلف الفرص التي يمكن للناقلتين الجويتين من خلالها العمل معا لتحسين العمليات التجارية وتعزيز تجارب الضيوف».

وبدوره، قال جونين أوسيسكن: «تأتي مذكرة التفاهم، كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين، وكلنا ثقة أنه من خلال العمل معًا ستتمكّن الناقلتان من توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا المشتركين».

بالإضافة إلى الرحلات المشتركة بالرمز، تبحث فرق العمل في كل من برنامج «ضيف الاتحاد» وبرنامج «العال ماتميد» للمسافر الدائم، فرص كسب واستبدال متبادل للأميال، إلى جانب غيرها من المزايا. وستقوم الفرق المتخصصة بإدارة الوجهات في الشركتين بالتعاون فيما بينها لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى كل من أبوظبي وتل أبيب.

وفيما يخص الخدمات الهندسية والشحن الجوي التي توفرها الناقلتان، فقد بدأت فرق العمل المعنية بإجراء محادثات لإيجاد فرص تعاون أكبر والبحث في كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز حجم البضائع الواردة والصادرة من أبوظبي وتل أبيب.