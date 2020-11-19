أسواق الأسهم تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف

حسام عبدالنبي (دبي)

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الحالي على انخفاض طفيف حيث تراجعت المؤشرات تأثراً بعمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية خاصة في قطاعي العقارات والبنوك وكان أهمها «بنك أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي و«بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» في سوق دبي.

وتراجع مؤشر دبي بشكل طفيف ليخسر نحو 7.8 نقطة ويغلق عند 2316.1 نقطة، وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4913.71 نقطة خاسراً 38.6 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية 781.68 مليون درهم بعد تداول 346.42 مليون سهم خلال 6050 صفقة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3 مليارات درهم لتبلغ 730.86 مليار درهم، في حين استقرت القيمة السوقية لأسهم دبي عند مستوى 325.158 مليار درهم بانخفاض 381 مليون درهم فقط عن اليوم السابق.

تداولات

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 550.29 مليون درهم بعد تداول 187 مليون سهم، خلال تنفيذ 2989 صفقة.

وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» جرى خلالها تداول 40 مليون سهم عند سعر 1.77 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 70.8 مليون درهم.

وتصدرت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي «الدار العقارية» بنحو 34.2 مليون سهم، تلاه «دار التمويل» بحجم تداولات 31 مليون سهم، ثم «طاقة» بنحو 12.5 مليون سهم، وجاء «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» رابعاً بحجم تداولات 11.6 مليون سهم، وتلاه «دانة غاز» بتداول 6.9 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 98.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 85.2 مليون درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بقيمة تداول 69.5 مليون درهم، وجاء «دار التمويل» رابعاً بنحو 47.1 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 41.4 مليون درهم.

ومال أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للانخفاض أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المنخفضة «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 4.8%، وتلاه «دار التمويل» بنسبة 4.4%، ثم «الواحة كابيتال» بنسبة 2.7%، وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.7% ليحل رابعاً، وتلاه سهم «إشراق» بنسبة 1.4%، وفي المقابل سجلت أسعار بعض الأسهم النشطة ارتفاعات طفيفة وأهمها «الدار العقارية» بنسبة 0.7%.

النشاط

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 231.3 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 159.41 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3061 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي انخفاض المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع تراجع أسهم 15 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 12 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة «إعمار العقارية» بنحو 52 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 43.5 مليون درهم.

ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 21.2 مليون درهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 25.8 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 17 مليون سهم، ثم «ديار للتطوير» بتداول 15.2 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة حيث تصدر قائمة الارتفاعات ولليوم الثاني على التوالي «غلفا للمياه» بنسبة 14.6%، تلاه «أملاك» بنسبة 1.96%، ثم «أمان» بنسبة 1.92%، وارتفع «اعمار مولز» بنسبة 1.7%. وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم المنخفضة «مصرف السلام الكويت» بنسبة 4.8%، وتلاه «داماك العقارية» بنسبة 1.7%، ثم «دي إكس بي انترتينمتس» بنسبة 1.69%. وجاء «الإثمار القابضة» رابعاً بنسبة 1.67%. في حين انخفضت الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل في احتساب المؤشر وهي «إعمار العقارية» بنسبة 0.32%، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 0.38%، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.46%.