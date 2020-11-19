«أبوظبي للتنمية» يعزز الاستثمار في المالديف

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس في مقر الصندوق، مع أمينة شبية، سفيرة جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون التنموي والاستثماري، والنظر في الفرص الاستثمارية المشتركة وإمكانية تنميتها.

وقال السويدي: إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وثيقة مع حكومة المالديف، حيث ساهم الصندوق في تمويل مشاريع تنموية واستثمارية كان لها دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف، وتمكينها من تجاوز التحديات التنموية. وأضاف أن الصندوق يتطلع إلى تعزيز الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المالديف في المجالات كافة.

ومن جانبها، أشادت شبية بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والدور الكبير الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في المالديف، مؤكدةً أهمية زيادة التعاون الاستثماري مع الصندوق لما توفره المالديف من بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمارات الخارجية.

وبدأ نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في المالديف منذ العام 1978، حيث مول مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون درهم، غطت قطاعات استراتيجية. كما قام الصندوق في عام 2018، بالاكتتاب في سندات صادرة عن حكومة المالديف بقيمة 370 مليون درهم لتعزيز استراتيجية الحكومة وقدرتها على إيجاد التمويل اللازم، في ظل توجهها للتوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية.