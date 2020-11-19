«دانة غاز»: لجنة تسيير الأعمال تناقش سياسة توزيع الأرباح

دبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة شركة «دانة غاز» على إحالة موضوع سياسة توزيع الأرباح ليتم مناقشته أمام لجنة تسيير أعمال المجلس، كما وافق المجلس خلال اجتماعه أمس الأول على خطة عمل الشركة للأعوام الخمسة المقبلة والميزانية للعام 2021.

ووفقاً لبيان على شاشات التداول، فإن مجلس الإدارة اطلع على سير عمليات الشركة في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، وناقش خطط تمويل الشركة.

ووقّعت «دانة غاز» في أكتوبر الماضي اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة»، التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة»، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر، مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار أميركي شاملاً دفعات مستقبلية مشروطة.

وستحتفظ الشركة بحصصها في امتيازي استكشاف «المطرية» (القطاع 3) البري و«شمال العريش» (القطاع 6) البحري. وتشكل صفقة بيع أصول «دانة غاز» في مصر جزءاً رئيساً من استراتيجية الشركة لتحقيق محفظة أعمالها.

وسيتيح استكمال عملية البيع تعزيز الميزانية العمومية للشركة، وزيادة تركيزها على تطوير حقولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى بحث إمكانية انضمام شركاء تشغيليين محتملين ضمن القطاع 6 البحري في مصر والذي يتمتع بإمكانات واعدة جداً.

وأشار البيان إلى موافقة المجلس على خطة التدقيق لعام 2021، واطلع على تقرير عن إدارة المخاطر للمجموعة، بالإضافة إلى التصديق على البيانات المالية الأولية للربع الثالث وللفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أن مجلس إدارة «دانة غاز» اطلع في ختام مداولاته على تقرير عن الدليل الجديد لحوكمة الشركات وتقرير آخر عن سير الدعاوي القانونية ودعاوي التحكيم.

وبلغ صافي أرباح شركة «دانة غاز» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 113 مليون درهم مقارنة بـ254 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2019، وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر دخل أخرى.