«كيكلاب» ومجموعة «إن واي كوين» توقعان اتفاقية شراكة لجذب المستثمرين الإسرائيليين

وقعت «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل، المملوكة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والتابعة لحكومة دبي، ومجموعة «إن واي كوين» اتفاقية شراكة بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل.

تأتي هذه الاتفاقية في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين إيذانا بمرحلة جديدة من التبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري والمعرفي بينهما.

وينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين بتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات وذلك عبر «كيكلاب».

ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال تواجدهم في دبي ويشمل ذلك وجبات الكوشر بحسب العقيدة اليهودية.

وبحسب الاتفاقية، تدعم مجموعة «إن واي كوين» مسعى «كيكلاب» للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية وذلك من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال «كيكلاب».

وتقدم «كيكلاب» خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيسي في الإمارة وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بعد - من أي مكان في العالم - وذلك عبر تطبيق «واتساب» وغيره من الوسائط الرقمية. وقد كانت «كيكلاب» الأولى في طرح خدمة الترخيص الافتراضي خلال ذروة الجائحة.

وفي هذا السياق، أعرب تصور الحق الرئيس التنفيذي في «كيكلاب» عن سعادته ببدء العمل مع مجموعة «إن واي كوين»، معبرا عن ثقته بأن الفرص التي يتيحها هذا التعاون كبيرة ومشوقة للطرفين، لافتا إلى أن فريق «كيكلاب» يسعى دوما لتبادل المعارف والأفكار. فهذه الاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في دولة الإمارات بل وتتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المهنية في المنطقة. وتشير بعض التقديرات المستقبلية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 4 مليارات دولار سنويا. لذا، فالفرص أمامنا هائلة.

وفي ذات السياق، قال نعوم كوين الرئيس التنفيذي في مجموعة «إن واي كوين» إن هذه الاتفاقية تأتي في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين هامين وقائمين على المعرفة والابتكار، مؤكدا على الفرص الهائلة للتعاون الاقتصادي والاستثمار، ومضيفا أن العمل مع «كيكلاب» يهيئ للشركات الإسرائيلية التوسع في السوق الإماراتية.