أسعار النفط تتراجع وسط تزايد إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط ارتفاعات حادة في الإصابات الجديدة بكورونا، وذلك مقرونا بالمخاوف من الاغلاقات الجديدة والقيود في الولايات المتحدة وأوروبا. كما أن ارتفاع الدولار يجعل أسعار النفط أكثر تكلفة للمتعاملين بالعملات الأخرى.

وهبط خام برنت القياسي 9ر0% إلى 95ر43 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3ر1% إلى 45ر41 دولار.

وأغلقت المدارس العامة في مدينة نيويورك الأميركية أبوابها وعاد جميع طلابها الـ1ر1 مليون إلى التعلم عن بعد، ما يؤكد على أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد فرضت سطوتها.



