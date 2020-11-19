الذهب عند أقل مستوى في أسبوع بفضل آمال اللقاح

تراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع اليوم الخميس إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعاف أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1863.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1862.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة واحدا بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 936.54 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2319.10 دولار للأوقية.