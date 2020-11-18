23.67 مليار درهم تجارة أبوظبي وسلطنة عمان غير النفطية خلال 5 سنوات

أبوظبي (وام)

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي وسلطنة عُمان عبر منافذ الإمارة 23.67 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة، وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية مع سلطنة عُمان على الواردات بقيمة 8.34 مليار درهم والصادرات بقيمة 8.08 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 7.25 مليار درهم، فيما استحوذت المنتجات المعدنية على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة بين أبوظبي وسلطنة عمان بقيمة 5.25 مليار درهم تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 4.85 مليار درهم تلتها معدات النقل بقيمة 4.72 مليار درهم.

وبلغت تجارة أبوظبي مع سلطنة عُمان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 4.55 مليار درهم بنمو نسبته 38% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 3.30 مليار درهم.

وتوزعت تجارة أبوظبي مع سلطنة عُمان خلال 10 أشهر إلى الواردات بقيمة 1.92 مليار درهم بنمو 48% مقارنة بـ 1.30 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2019 والصادرات بقيمة 1.66 مليار درهم بنمو 39% مقارنة بـ1.19 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 973.44 مليون درهم بنمو 21% مقارنة بـ 805.60 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الأشقاء في سلطنة عُمان عبر المنافذ الحدودية تماشياً مع توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة مع إعفاء مواطني سلطنة عمان الشقيقة من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للسلطنة في ظل علاقات إماراتية عمانية أخوية راسخة تمثل نموذجاً استثنائياً للعلاقات الاستراتيجية الملهمة بين الأشقاء».