42 مليار درهم أرباح 123 شركة مدرجة في الأسواق المالية

أبوظبي (وام)

بلغ صافي الأرباح المجمعة لـ 123 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية نحو 42 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً للبيانات المالية التي أفصحت عنها الشركات حتى تاريخ 17 نوفمبر الجاري.

وتعكس هذه النتائج قدرة الشركات المدرجة على الاستمرار في تحقيق الربحية، على الرغم من حالة التباطؤ التي سيطرت على حركة القطاعات الاقتصادية كافة على مستوى العالم خلال الأشهر الماضية.

واستحوذ قطاع البنوك على 51.7% من إجمالي قيمة الأرباح المتحققة، حيث بلغت أرباح 17 بنكاً مدرجاً نحو 21.75 مليار درهم تلاه قطاع الاتصالات بأرباح قدرها 8.4 مليار درهم، ثم جاءت بعد ذلك قطاعات العقار والاستثمار والخدمات المالية وبقية القطاعات الأخرى.

وأظهرت الإحصاءات أن أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي أفصحت عن بياناتها حتى تاريخ 17 نوفمبر الجاري وصلت إلى 26.633 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت أرباح 10 بنوك مدرجة في السوق 12.095 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين.

أما في سوق دبي المالي فوصلت أرباح الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية 15.356 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها، واستحوذ قطاع البنوك على نحو 9.653 مليار درهم، تشكل 62.8% من إجمالي أرباح شركات السوق.

وبلغ عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 62 شركة، في حين وصل العدد في سوق دبي المالي 61 شركة خلال فترة الرصد.