منح «دائرة المالية» علامة دبي للوقف

دبي (الاتحاد)

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، دائرة المالية بحكومة دبي «علامة دبي للوقف»، تقديراً لدورها في دعم الجهات الخيرية بالإيرادات المتأتية من مبادرة «درهم الخير».

وتسلم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي «علامة دبي للوقف» من عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي.

وتتيح مبادرة «درهم الخير»، التي كانت أطلقت في منتصف العام 2017، مجال التبرّع أمام المتعاملين الحكوميين، ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية عبر بوابة «سداد دبي» الإلكترونية وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة دبي الذكية، وذلك بالتبرّع بمبلغ مالي قبل انتهاء عملية السداد.

و أعرب آل صالح عن فخره بحصول الدائرة على علامة دبي للوقف، مؤكّدًا دعم الدائرة المتواصل للمبادرات الإنسانية التي تطلقها وترعاها حكومة دبي.

وأشاد عيسى عبدالله الغرير بمبادرة «درهم الخير» التي أطلقتها دائرة المالية في سبيل دعم الجهات الخيرية وتقديم المساعدات الإنسانية داخل الدولة.