«تنظيم الاتصالات» تشارك في «تيليكوم ريفيو 14»

دبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في قمة تيليكوم ريفيو بنسختها الرابعة عشرة، والتي عقدت تحت شعار «التواصل الذكي»، وأقيمت واقعياً وافتراضياً، ما منح الفرصة للراغبين والمهتمين في الانضمام إلى الجلسات، التي استضافتها مدينة دبي فعلياً، أو حضورها عن بعد، وركزت القمة على الاتجاهات الرئيسة في صناعة الاتصالات مثل شبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني وحركة البيانات والرقمنة، واستعراض حلول مبتكرة متعلقة بالتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، بالاعتماد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي كلمته، قال ماجد سلطان المسمار، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، حول تنامي الدور المهم لقطاع الاتصالات والمعلومات في الوقت الراهن: «قطاع الاتصالات والمعلومات هو محرك التنمية في مختلف القطاعات، وهو في قلب التحولات العالمية، التي تمثلها الثورة الصناعية الرابعة ومظاهرها المختلفة، ولقد رأينا كيف تمتع قطاع الاتصالات بدور محوري لمساعدة الناس على مواجهة الوباء، وتخطي التجربة الصعبة التي مرت بها البشرية».