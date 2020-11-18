رئيس شبكات التوزيع للأفراد في «أبوظبي الإسلامي» لـ«الاتحاد»: مؤشرات قوية على تعافي اقتصاد الإمارات

حوار: يوسف البستنجي

مؤشرات قوية على التعافي في الاقتصاد المحلي بدأ رصدها منذ الربع الثالث للعام الجاري، بفضل الإجراءات الحاسمة والخطوات المدروسة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، لدعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لسامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي قال إن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي ودعمه للقطاع المصرفي وفر دعماً لشريحة كبيرة من عملاء البنوك في الدولة. وأضاف أن: بوادر التعافي الاقتصادي انعكست إيجاباً على نتائج «أبوظبي الإسلامي» الذي استطاع أن يحقق أداءً قوياً خلال الربع الثالث 2020، تمثل في نمو صافي الأرباح بنسبة %68 مقارنة بالربع السابق ما يؤكد انتعاش الأنشطة الاقتصادية المحلية. وأكد أن انخفاض معدلات تكلفة التمويل بشكل عام كان عاملاً جاذباً للعملاء، حيث احتفل المصرف مؤخراً بتجاوز عدد عملائه عتبة المليون عميل.

وأضاف أن الفترة التي انتشرت فيها جائحة «كوفيد-19»، أظهرت كفاءة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، فعلى مستوى أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي، واصل فريق العمل تقديم خدماتنا للعملاء دون انقطاع في ظل البيئة التشغيلية الحالية المحفوفة بالتحديات والظروف الصعبة، وفي الوقت ذاته، بدأنا برصد مؤشرات إيجابية على التعافي في الاقتصاد المحلي بفضل الإجراءات الحاسمة والخطوات المدروسة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في هذا الصدد ودعم المصرف المركزي للقطاع المصرفي الذي بدوره دعم شريحة كبيرة من العملاء.

وقال سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، في حوار لـ«الاتحاد» إن المصارف الإسلامية كغيرها من المصارف في العالم تأثرت أرباحها وإيراداتها بتداعيات فيروس كورونا، ويعود السبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع حجم المخصصات لدى عدد كبير من المصارف نظراً لتعثر بعض العملاء وإلى تراجع هامش صافي الربح في ظل انخفاض العوائد.

سامح عوض الله

برامج الدعم

واعتبر عوض الله أن حزمة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها حكومة الإمارات لإعادة فتح الأسواق والأعمال على مراحل وبمنهجية آمنة شكلت دعماً كبيراً في تحسين البيئة التشغيلية المحلية.

وأوضح: «نلمس انتعاشاً ونمواً في حجم الأعمال، ما ينعكس على نمو أصول تمويل العملاء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيستمر هذا الاتجاه مع تسارع خطوات التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري».

تكلفة الإقراض

ولفت إلى أن انخفاض معدلات الأرباح بشكل عام كان عاملاً جاذباً للعملاء ورفع مستوى إقبالهم على منتجات التمويل، كما شكل عامل ضغط على بعض البنوك نظراً لتراجع هامش الربح، موضحاً «في مصرف أبوظبي الإسلامي استطعنا تسجيل واحد من أعلى هوامش صافي الأرباح في السوق بنسبة 3.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بسبب المحافظة على أحد أدنى مستويات تكلفة التمويل في المنطقة بفضل اعتمادنا على استراتيجية تمويل ناجحة وفعالة ومحفظة قوية من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير».

المرابحة

وقال: شهدنا كغيرنا من المصارف تراجعاً في هامش الربح من 4.256% في الربع الثالث من 2019 إلى 3.55% في الربع الثالث من 2020، وبسبب انخفاض معدلات الفائدة في العالم.

وأوضح: «عوض ذلك جزئياً مواصلتنا المحافظة على أحد أدنى مستويات تكلفة التمويل في المنطقة بفضل اعتمادنا على استراتيجية تمويل ناجحة وفعالة ومحفظة قوية من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير»، مضيفاً أن نسبة العملاء الجدد الذين افتتحوا حسابات عبر الخدمات المصرفية الرقمية 50% في العام الجاري.

وتشير التوجهات إلى حدوث تحول جذري في سلوك العملاء، حيث تزداد الرغبة في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية وغير التلامسية.

وقال: اليوم تجرى نحو 94% من المعاملات المصرفية لمصرف أبوظبي الإسلامي، ومن ضمنها تحويل الأموال، عبر القنوات الرقمية، ويتم تحديث بيانات 65% من العملاء عبر القنوات الرقمية للمصرف.

وأضاف: «مع الأخذ بالاعتبار قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم تجربة فعالة تناسب احتياجات العملاء من خلال منصته المصرفية الرقمية، أُجريت 31% من معاملات التمويل الشخصي لمصرف أبوظبي الإسلامي رقمياً بشكل كامل».

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، تدار 50% من مبيعات البطاقات في مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال منصة مبيعات المصرف الافتراضية، مما يسمح للعملاء بإنجاز عملية طلب واستلام بطاقاتهم دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع.

كما شهد مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً مماثلاً في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

حيث أُجريت أكثر من 80% من خدمات المعاملات الدولية للمصرف رقمياً، ما يسمح بتقديم حلول فعالة ومعقولة التكلفة في مجال إدارة المال والتجارة بشكل يلبي احتياجات رأس المال العامل للشركات والمؤسسات المالية.

تأجيل الأقساط

وقال عوض الله: أجّل المصرف سداد أقساط التمويل الشخصي لأكثر من 88 ألف عميل من العملاء المؤهلين، كما حدد استباقياً العملاء الذين يعملون في القطاعات والشركات المتضررة وأطلق برنامجاً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما في ذلك تأجيل سداد الأقساط لمدى ثلاثة أشهر. وإضافة إلى ذلك، قدم المصرف إلى العملاء الذين تأثّر دخلهم/‏‏ راتبهم بفعل أزمة جائحة «كوفيد-19» آلية لتقديم طلب تأجيل سداد أقساطهم وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي.

وأكد: «في مصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة 5.0% إلى 83.2 مليار درهم إماراتي من 79.2 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2019».