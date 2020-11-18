9.2 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي

حسام عبدالنبي (دبي)

تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية أمس أمام عمليات جني محدودة للأرباح، بعد ارتفاعات قوية خلال الجلسات الماضية، بدعم من أسهم شركات العقارات.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي بنحو 9.2 مليار درهم، بدعم من ارتفاع أسهم «الدار العقارية» و«طاقة» في حين مكنت ارتفاعات سهمي «إعمار العقارية» و«الاتحاد العقارية» مؤشر دبي من مواصلة الصعود ليربح نحو 6.6 نقطة، ويغلق عند 2323.95 نقطة، وفي المقابل سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 4952.3 نقطة خاسراً 7.7 نقطة.

7670 صفقة

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية 854 مليون درهم، بعد تداول 374.26 مليون سهم خلال 7670 صفقة.

وربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 9.2 مليار درهم لتبلغ 733.92 مليار درهم، في حين استقرت القيمة السوقية لأسهم دبي عند مستوى 325.539 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 531.31 مليون درهم بعد تداول 159.4 مليون سهم، خلال تنفيذ 3541 صفقة.

وشهدت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي تغيرات كبيرة عن الأيام السابقة وتصدرها «الدار العقارية» بنحو 52.7 مليون سهم، تلاه «طاقة» بحجم تداولات 24.6 مليون سهم، ثم «سيراميك رأس الخيمة» بنحو 11 مليون سهم، وجاء «رأس الخيمة للدواجن» رابعاً بحجم تداولات 8.4 مليون سهم، وتلاه «أبوظبي التجاري» بتداول 8.1 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 150.9مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 91 مليون درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بقيمة تداول 79 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 50.5 مليون درهم، ثم «طاقة» بنحو 36.2 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «بنك الشارقة» بنسبة 14.9%، وتلاه «طاقة» بنسبة 7%، ثم «منازل» بنسبة ارتفاع 2.9%، وارتفع سهم «سوداتل» بنسبة 2.15% ليحل رابعاً، وتلاه سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.14%، وفي المقابل سجلت أسعار بعض الأسهم النشطة انخفاضات طفيفة ومنها «أبوظبي التجاري» بنسبة 0.96%، و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.31%.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 322.76 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 214.76 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4129 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع صعود أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 11 شركة.

ولم تشهد قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة تغيراً عن اليوم السابق، حيث تصدر القائمة سهم «إعمار العقارية» بنحو 93.7 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 76.1 مليون درهم. ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 32.2 مليون درهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 38.4 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 30.5 مليون سهم، ثم «سلامة» بتداول 28.3 مليون سهم.

وساهمت الأسهم القيادية في صعود مؤشر السوق حيث تصدر قائمة الارتفاعات أمس «غلفا للمياه» بنسبة 14.3%، تلاه «تكافل الإمارات» بنسبة 5.9%، ثم «سلامة» بنسبة 3.1%، وارتفع «دار التكافل» بنسبة 1.96%، وسجل «إعمار العقارية» ارتفاعاً بنسبة 0.32%، في حين دعم ارتفاع المؤشر صعود «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.93%، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.94%.