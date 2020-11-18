«أبوظبي الأول» و«PayBy» يعززان المدفوعات الرقمية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة «PayBy»، ومقرها أبوظبي، عن معلم في إطار شراكتها الاستراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، يتمثل في دمج PayBy في أكثر من 40 ألفاً من أجهزة نقاط البيع (PoS) مع أكثر من 30 ألف شريك تجاري لبنك أبوظبي الأول في دولة الإمارات. ويسهم هذا التكامل في تعزيز الدفع الرقمي في الدولة للتجار والمستهلكين.

إلى ذلك، قال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «من خلال دمج PayBy في مدفوعاتنا كمنصة؛ فإننا نوظف إمكاناتنا ومكانتنا كأكبر بنك في دولة الإمارات لتقديم مزيد من التجارب السلسة، ما يعزز إيرادات عملائنا من التجار ويحقق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الدفوعات الرقمية».