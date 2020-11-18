«تو فور» و«المنطقة الإعلامية» تُطلقان تراخيص جديدة للشركات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت twofour54 وهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي 57 ترخيصاً جديداً للألعاب والرياضات الإلكترونية لتلبي احتياجات مجموعة واسعة من شركات الألعاب والموظفين المستقلين في قطاع الإبداع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير نظام شامل للألعاب في العاصمة الإماراتية.

وستتيح التراخيص الجديدة لمطوري الألعاب والناشرين وشركات الرياضات الإلكترونية ومزودي الخدمات الافتراضية والواقع المعزز تأسيس مقرات لها في twofour54، لتصبح بذلك twofour54 أول منطقة حرة إقليمياً تُصدر تراخيص مخصصة لقطاع الرياضة الإلكترونية المزدهر.

وقال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لــtwofour54: «شهد قطاع الألعاب نمواً ثابتاً على مدار السنوات القليلة الماضية، وأدت الجائحة إلى تسريع هذا التوجه إلى الحد الذي يُتوقع أن تتجاوز إيراداته العالمية 200 مليار دولار بحلول عام 2023.

تُدرك twofour54 بأن الألعاب والرياضات الإلكترونية تمثل مستقبل قطاع الإعلام والترفيه، وستستمر في دعم بناء نظام شامل للألعاب في أبوظبي.

ومع إطلاق الرخص الجديدة، نتطلع إلى الترحيب بمزيد من شركات الألعاب ضمن قائمة الشركات المتميزة لدينا، والتي تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والشركات متعددة الجنسيات».

وبالإضافة إلى التراخيص المخصصة للشركات والموظفين المستقلين، أعلنت هيئة المنطقة الإعلامية عن إطلاق 22 رخصة جديدة للموظفين المستقلين العاملين في القطاع الإبداعي، بما في ذلك الفنانون والموسيقيون ومصورو الفيديو والكتّاب، و13 رخصة رقمية جديدة خاصة بالشركات.

ومن جهتها، قالت سارة بدر، مدير الشؤون القانونية والتنظيمية في هيئة المنطقة الإعلامية: «أُطلقت التراخيص الجديدة استجابة للنمو الحاصل في القطاع الرقمي والقطاع الإبداعي.