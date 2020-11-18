بالهول والعلماء يطلعان على مشاريع رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال لقائهما بنخبة من رواد الأعمال الشباب من طلبة كليات التقنية العليا، على مجموعة من الأفكار المبتكرة التي نفذها الطلبة وتم تبنيها مشاريع ناشئة من قبل المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة بالكليات. كما اطلع معاليهما على آلية عمل المناطق الاقتصادية والمراحل التي يتم فيها اختيار الأفكار واحتضانها وبلورتها، وأساليب تمكين الكوادر الوطنية على مستوى المهارات الاحترافية والبحوث التطبيقية ليكونوا مستقبلاً رواد أعمال ناجحين.

حضر اللقاء الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين البارزين، أحمد بن بيات رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وفيصل بالهول مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إثمار كابتال بارتنارز، ويوسف الملا شريك مؤسس لشركة E11 كابيتال.