تسهيلات للدفع الإلكتروني لحاملي تراخيص «تاجر»

دبي (وام)

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» التعاون مع «ماي فاتورة» لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بعمليات البيع لمنتجات حاملي رخصة تاجر الصادرة من «اقتصادية دبي» والتي تعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بإمارة دبي.

ويأتي هذا التعاون تزامناً مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الدفع الإلكترونية، وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة فيروس «كورونا».

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» ارتفاع رخص «تاجر» والصادرة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 130%، حيث تم إصدار 4626 رخصة مقارنة مع 2011 رخصة تاجر صادرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.