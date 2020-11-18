«ماكس 737» تعاود التحليق

دبي (الاتحاد)

ألغت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، أمس، طلب إيقاف العمليات التجارية لطائرات بوينج 737-8 و737-9. وتسمح هذه الخطوة لشركات الطيران الخاضعة لسلطة إدارة الطيران الفيدرالية قضائياً، بما فيها تلك الموجودة في الولايات المتحدة، باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الرحلات، كما تسمح لـ«بوينج» باستئناف عمليات تسليم هذه الطائرات.

وقال ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينج»: «لن ننسى أبداً الأرواح التي فقدت في الحادثين المأساويين اللذين أدّيا إلى قرار تعليق الرحلات. فهذان الحادثان والدروس التي تعلّمناها نتيجةً لحصولهما أعادت تشكيل (بوينج)، وعزّزت تركيز اهتمامنا على قيمنا الأساسية المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة». على مدى الشهور العشرين الماضية، عملت «بوينج» مع شركات الطيران بشكل وثيق، وقدّمت لهم توصيات مفصّلة بشأن تعليق الطائرات والتأكيد بأنّ المعلومات والآراء التي قدموها كانت جزءاً من الجهود المبذولة لإعادة الطائرات بأمان إلى الخدمة.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بياناً حول صلاحية الطيران، حدّد المتطلبات الواجبة تلبيتها قبل أن تتمكن شركات الطيران من استئناف الخدمة، بما في ذلك تحديث البرمجات واستكمال تعديلات فصل الأسلاك وإجراء تدريب للطيارين، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن أنّ الطائرات جاهزة للخدمة. وقال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي للطائرات التجارية في «بوينج»: «توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية فارقة ومهمّة».

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «إن الشركة على علم بآخر التحديثات من إدارة الطيران الفيدرالية، كما تواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة، ونتبع التوجيهات الصادرة».