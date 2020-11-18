«استثمر في الشارقة» يستضيف أعضاء «برنامج الاقتصاديين الشباب»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أمس الأول، أعضاء «برنامج الاقتصاديين الشباب»، وذلك في جلسة حوارية نظمها في مركز مرايا للفنون بالقصباء، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية، بمشاركة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار لأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

تناولت الجلسة أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصادات الدول، ودور وكالات ومكاتب الاستثمار الأجنبي المباشر في استقطابها، وتوجهات مكتب استثمر في الشارقة في التركيز على توجيه الاستثمارات نحو التوزيع الاستراتيجي لرأس المال، إلى جانب دور الاقتصاديين الشباب في تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية في الدولة.