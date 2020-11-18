أميركا تسمح لطائرات «737 ماكس» بالطيران بعد إجراء تعديلات

سمحت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لطائرات «737 ماكس» من صنع شركة «بوينج» الأميركية بالطيران مجددا، بعد منعها إثر حادثين تسببا بمقتل 346 شخصا في غضون خمسة أشهر.

لكن ينبغي إجراء تعديلات عدة على هذه الطائرات قبل أن توضع في الخدمة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأميركية، الناظمة للملاحة الجوية في الولايات المتحدة في بيانها، اليوم، أنه ما زال عليها الموافقة على التدريب الضروري للطيارين قبل أي رحلة لهذه الطائرات في الأجواء الأميركية. إلا أن شركة «أميريكان ايرلاينز» قررت تسيير رحلة نهاية ديسمبر.

ينبغي على شركات الطيران أيضا إجراء أعمال الصيانة على الطائرات الرابضة في المطارات منذ أكثر من 20 شهرا. أما الطائرات المخزنة لدى شركة «بوينج»، فينبغي أن تخضع لفحص من قبل مفتش للهيئة قبل أن ترسل إلى الزبائن.

إلا أن هذه الطائرة، التي كانت محرك مبيعات «بوينج» قبل هذه المشكلة، لن تستأنف رحلاتها فورا. فقد قررت هيئات الطيران المدني في دول أخرى إصدار ترخيصات خاصة بها أيضا.

وقالت شركة «بوينج»، في بيان، إن القرار يشكل «محطة مهمة»، مؤكدة أنها تعمل مع الهيئات الناظمة في العالم بأسره لوضع الطائرات في الخدمة سريعا.

ولدى الشركة، ومقرها في مدينة سياتل الأميركية، 450 طائرة جاهزة ستتمكن الآن من تسليمها لتحسين ماليتها.