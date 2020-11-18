الذهب يتحرك في نطاق محدود وسط آمال اللقاح

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، متحركا داخل نطاق ضيق، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة واحتمالية المزيد من الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1880.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.3 دولار.

تراجع الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 بالمئة في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العملات، أكثر من 24 بالمئة هذا العام، إذ استفاد بشكل أساسي من التحفيز العالمي الضخم.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.48 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2323.74 دولار.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 930.4 دولار.



