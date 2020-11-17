الإمارات تقلص إنتاج النفط 153 ألف برميل يومياً

عواصم (وام، رويترز)

واصلت دولة الإمارات التزامها باتفاق خفض الإنتاج النفطي المبرم بين أعضاء دول «أوبك+» حيث قلصت الدولة إنتاجها بمقدار 153 ألف برميل يومياً خلال شهر أكتوبر الماضي حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك ليصل متوسط الالتزام الكلي للدولة منذ بداية الاتفاقية إلى 101%، وبذلك تصل الدولة لمستوى التزام يفوق 100% قبل انقضاء فترة التعويض المتفق عليها.

وقال مصدر بأوبك+ لـ «رويترز» إن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أبلغ اجتماعا مغلقا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ عبر الإنترنت أمس أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولا تعهدات خفض النفط بشكل كامل قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي لـ«أوبك+».

وفي السياق ذاته، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي رئيس لجنة المراقبة: «السوق لن تتهاون مع أولئك الذين لا يلتزمون بالاتفاقات. هذا ما يحتم علينا الاستعداد للتحرك وفق متطلبات السوق. قلت مؤخرا إننا علينا أن نكون مستعدين لتعديل بنود اتفاقنا إذا اقتضت الحاجة».

وأضاف الوزير السعودي في مستهل اجتماع عن بعد للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ عبر الإنترنت: «نحن كمجموعة لا نريد إعطاء السوق أي عذر لتستجيب بشكل سلبي».

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه يجب على منتجي أوبك+ الاستعداد للتحرك وفقاً لمتطلبات السوق. وأضاف، أنه يرى تعافياً جيداً للطلب على النفط في الصين والهند.

أعرب وزير الطاقة السعودي عن امتنانه وشكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المحوري في نجاح اتفاقيه «أوبك +». وتبحث أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودولا أخرى، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا، أو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، في يناير لدعم السوق. ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التوصية بخطوات السياسة لأوبك+ التي اتفقت على تخفيضات نفطية غير مسبوقة في وقت سابق هذا العام.

إبقاء التخفيضات

وقالت مصادر في أوبك+ إن خيارا يلقى تأييدا بين الدول الأعضاء في المجموعة هو إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لمدة بين ثلاثة وستة أشهر، بدلا من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يوميا في يناير.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع أوبك+ الموسع في 30 نوفمبر وأول ديسمبر لتحديد سياسة الإنتاج في العام المقبل. وازداد النفط تراجعا أمس عن مستوى 44 دولارا للبرميل، رغم أنه تلقى دعما من آمال في لقاح لكوفيد-19 ووسط توقعات في الأيام القليلة الماضية باتخاذ أوبك+ المزيد من الخطوات.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق مع منظمة أوبك بشأن تخفيضات إنتاج النفط.