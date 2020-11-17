الأسهم المحلية تواصل الصعود

حسام عبدالنبي (دبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية موجة الصعود بدعم من عمليات شراء مؤسساتية، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 4950 نقطة لليوم الثاني، فيما دعم سهم «إعمار العقارية» الذي اغلق عند مستوى 3.05 درهم سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4960.1 نقطة رابحاً 8.2 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79% ليربح نحو 18.2 نقطة ويغلق عند 2317.31 نقطة، ونشطت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية لتتجاوز 1.6 مليار درهم بعد تداول 480.46 مليون سهم خلال 7698 صفقة.

القيمة السوقية

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي زيادة بنحو 1.84 مليار درهم إلى 325.467 مليار درهم، في حين خسرت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 1.67 مليار درهم لتبلغ 724.726 مليار درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.25 مليار درهم بعد تداول 259.8 مليون سهم، خلال تنفيذ 3370 صفقة.

وشهد السوق تنفيذ 20 صفقة كبيرة لتداول 66.7 مليون سهم بقيمة 656.21 مليون درهم، حيث تضمنت تلك الصفقات 11 صفقة لتداول 39.1 مليون سهم أبوظبي الوطنية للتأمين بسعر 4.6 درهم وبقيمة إجمالية 180 مليون درهم، وكذلك 9 صفقات كبيرة لتداول 27.5 مليون سهم «اتصالات» بقيمة إجمالية 476.1 مليون درهم وبسعر 17.26 درهم للسهم الواحد.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 71 مليون سهم، تلاه «أركان» بحجم تداولات 32.5 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 14.7 مليون سهم، وجاء «إشراق» رابعاً بحجم تداولات 14.3 مليون سهم، وتلاه«أبوظبي التجاري» بتداول 12.3 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 195.45 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 114.1 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بقيمة تداول 76.7 مليون درهم، وجاء «العالمية القابضة» رابعاً بنحو 71.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بنحو 35.1 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» بنسبة 4.78%، وتلاه «أركان لمواد البناء» بنسبة 4.28%، ثم «إشراق للاستثمار» بنسبة ارتفاع 4%، وارتفع سهم «منازل» بنسبة 4%، وسهم «الدار العقارية» بنسبة 2.94%، كما دعم من صعود المؤشر ارتفاع أسهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 0.32%، و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.31%.

وزادت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي إلى 348.93 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 220.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4328 صفقة.

الأكثر نشاطاً

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع صعود أسهم 15 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات.

ولم تشهد قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة تغيراً عن اليوم السابق حيث تصدر القائمة سهم «إعمار العقارية» بنحو 133.7 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 52 مليون درهم. ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 31 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 44.3 مليون سهم، وتلاه «سلامة» بتداول 26.9 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 21.8 مليون سهم.

ولعبت الأسهم القيادية دور رئيس في صعود مؤشر السوق حيث تصدر قائمة الارتفاعات أمس «داماك العقارية» بنسبة 5.6%، تلاه «أمان» بنسبة 4.6%، ثم «المدينة للتمويل» بنسبة 4.1%، وارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 2.34%.