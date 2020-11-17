أوروبا تقاضي «آبل»

فيينا (أ ف ب)

أعلنت منظمة «نويب» النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت عن تقديم شكوى ضدّ «آبل» في ألمانيا وإسبانيا على خلفية استخدام رمز للتعقّب في هواتفها الذكية يتيح متابعة سلوك المستخدمين.

وهذا الرمز المعروف بـ«آي دي أف إيه» (رمز التعريف للمروّجين) تستخدمه «آبل» في هواتفها «من دون علم المستخدم أو موافقته»، وفق ما أفادت منظمة «نون أوف يور بيزنيس» المشار إليها بـ«نويب». ويعدّ «آي دي أف إيه» بمثابة «متعقّب» يتقفّى المستخدم خلال تصفّح الإنترنت على هاتفه ويوفّر رمزا فريدا في وسع المروّجين استهدافه من دون معرفة هويّة الشخص.