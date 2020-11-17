تزايد الاهتمام باليورو كعملة احتياطية

لندن (رويترز)

قال المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بآلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي أمس: إن الاهتمام باليورو كعملة احتياطية يتنامى، وأن العملة الموحدة يتزايد النظر إليها على أنها بديل للدولار الأميركي.

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة في الأشهر الأخيرة، بفضل مؤشرات تماسك في مواجهة أزمة كوفيد-19 وتأسيس صندوق تعافي لمساعدة الدول التي تضررت من الجائحة بشدة.

وقال كالين أنيف يانس: إنه يلحظ اهتماماً متزايداً باليورو كعملة احتياطية، وأن ذلك الاهتمام يتجلى في الطلب القوي من بنوك مركزية عالمية على مبيعات السندات في الآونة الأخيرة.