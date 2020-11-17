دائرة الطاقة و«البيئة» تتعاونان لتعزيز الاستدامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة الطاقة في أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي، مؤخراً، اجتماعاً لمناقشة التقدم الذي أحرزه فريق العمل المشترك الذي تم تشكيله لتعزيز التعاون بين الجهتين، والرامي إلى إيجاد حلول عملية لتعزيز وضمان استدامة الطبيعة والموارد والحفاظ على البيئة البرية والبحرية في الإمارة.

وتم تشكيل فريق العمل خلال اجتماع جمع «الدائرة» و«الهيئة» في 23 يناير 2019، وقد عقد الفريق 5 اجتماعات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أمس، سعى الحضور إلى تحديد دور فريق العمل ومسؤولياته ومجالات التعاون بشكل أكبر، فضلاً عن تبادل البيانات وتنسيق الجهود لتطوير السياسات وأطر التنظيم والخطط الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن الاجتماع تطوير آليات التنسيق لتنفيذ المشاريع والدراسات، وتحديد المجالات الرئيسية لمختلف التحديات، وتحديد مسارات العمل الجديدة للتعاون المحتمل خلال عامي 2020 و2021.

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة: «تعمل الدائرة انطلاقاً من مسؤولياتها على قيادة منظومة تطوير قطاع الطاقة في أبوظبي، وتعزيز الاستدامة في القطاع، حيث تضع دائرة الطاقة القضايا والتحديات البيئية على رأس أولوياتها الاستراتيجية».

بدورها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يقدم فريق العمل المشترك فرصة كبيرة لإدارة شاملة للموارد والتنمية المستدامة في الإمارة، وذلك من خلال حسن استغلال تلك الموارد التي تمثل المصدر الرئيسي لخدمات للمياه والطاقة».