«طاقة المستقبل» تستحدث «معرض ومنتدى المناخ والبيئة»

أبوظبي (وام)

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل عن استحداث فعالية جديدة تحمل اسم معرض ومنتدى المناخ والبيئة، تستضيفها القمة بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وتختص بالنظر في مسائل التأقلم مع الاعتبارات المناخية والأنظمة الضرورية لذلك.

ويُعقد معرض ومنتدى المناخ والبيئة بين يومي 5 و7 أبريل 2021 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال المهندس فهد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة: تعدّ إضافة معرض ومنتدى المناخ والبيئة إلى فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل شهادة على الدور القيادي لدولة الإمارات في النقاش العالمي المتمحور حول التغير المناخي والمرونة المناخية والتنمية المستدامة.