«المالية» تدعم الموردين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية، أمس الأول، الملتقى السنوي للموردين للعام 2020، عبر تقنيات الاتصال المرئي. ورحبت مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، بالموردين وأصحاب الأسر المنتجة الذين يشاركون للمرة الأولى هذا العام، مؤكدةً أهمية التنسيق المشترك بين وزارة المالية وشركائها الاستراتيجيين، وحرص الوزارة على فتح قنوات الاتصال لتحقيق الفائدة المشتركة. وقالت: «نتوقع المزيد من المشاركات خلال الأعوام المقبلة، وخاصة في ضوء إعفاء هذه الفئة من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي».

وخلال الملتقى تم التعريف بالمزايا والحوافز التي توفرها وزارة المالية للموردين؛ ومنها تخفيض رسوم التسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية من 1000 درهم إلى 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد في سجل الموردين، وإلغاء رسوم شراء كراسة المناقصات.

وتم التعريف أيضاً بالمزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ومنح الأفضلية السعريّة بنسبة (10%) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة.

وقالت الأميري: «تدعم وزارة المالية رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد المحلي وتحقيق استدامته، كما تحرص على تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم لتطوير عملية الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتوجيهها بما يلبي متطلباتهم الحالية والمستقبلية للحكومة الاتحادية ويرتقي إلى مستوى تطلعاتهم».

وخلال الملتقى تم الإعلان عن الشركة الفائزة بنتائج تقييم المورد بعد أداء الخدمة للعام 2020، وهو إجراء متبع في الحكومة الاتحادية حيث يتم تقييم الموردين من قبل الإدارات المستفيدة من الخدمة بعد انتهاء أعمال المشروع المكلفة به الشركة، وفقا لمعايير محددة منها، مدى مطابقة الخدمة للمواصفات المحددة سابقاً، ومستوى الخدمة، ومدى التعاون والاستجابة للمتطلبات، والدعم الفني وخبرة فريق العمل وغيرها.

واستعرض الملتقى التعديلات التي طرأت على السياسات المتعلقة بالموردين. وتناول التطورات على خدمات الموردين من تسجيل وتجديد والتي أسهمت في تبسيط رحلة المتعامل، ومنها إجراءات التسجيل الجديدة المتعلقة بشروط التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمستندات المطلوبة، ورسوم الخدمة.