«سيملس» يطلق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي

دبي (وام)

اختتم أمس مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2020»، الذي أقيم في دبي، لتعزيز فرص نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية. وأطلق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مبادرة «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي»، خلال فعاليات المؤتمر الذي شهد محاضرات وأوراق عمل، قدمها مختصون في الاقتصاد الرقمي، كما شهد تنظيم معرض لشركات تنتج تقنيات وأدوات في مجالات خدمات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.

وأكد علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المؤشر يستكمل مبادرة «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، التي أطلقت في العام 2018 في أبوظبي، لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية. وعن خصائصه، قال الخوري إن المؤشر مرتبطة بالبنية التحتية والابتكار والهياكل المؤسسية والحكومية وجاذبية أسواق العمل والتعليم والمهارات وبناء القدرات، والتي تتناول أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المحاور التسعة هي المؤسسات، والبنية التحتية التعليم والمهارات، والحكومة الذكية، والابتكار، والمعرفة والتكنولوجيا، وجاهزية الشبكات وبيئة الأعمال والسوق المالي والتنمية المستدامة.