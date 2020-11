«اتصالات» تعلن عن الفائزين بمسابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» عن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شاركت في الموسم الثاني لمسابقة Hello Business Pitch من خلال حفل مباشر لتوزيع الجوائز عبر «الإنترنت»، حيث حصل من خلاله روّاد الأعمال المبتكرين على جوائز تصل قيمتها إلى 350 ألف درهم لمساعدتهم على نمو فكرة أعمالهم.

ومن خلال تركيزها على الابتكار، لاقى الموسم الثاني من هذه المسابقة إقبالاً كثيفاً، وشهد اختياراً لـ 52 مرشحاً للتأهل إلى المراحل التالية للمسابقة. وقد فازت شركة «YallaGive» بالمركز الأول وحصلت على جائزة قيمتها 150 ألف درهم، بينما حلت شركة «Key2enable Assistive Technology» بالمركز الثاني وحصلت على جائزة قيمتها 120 ألف درهم، وشركة «App4Legal» بالمركز الثالث ونالت جائزة قيمتها 80 ألف درهم.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة «اتصالات»: «يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوظف القطاع أكثر من 86% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالدولة ويستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وقد نجحت نسخة هذا العام من مسابقة Hello Business Pitch في استقطاب أبرز الشركات الناشئة، واستطاعت أن تعزّز من مقدرة روّاد الأعمال الطموحين الذين يساهمون في رفد الأسواق المحلية بالأفكار المبتكرة.

ولقد لمسنا بوضوح جودة المحتوى وشموليته ضمن الفئات المتنافسة، ونتطلع قدماً لمتابعة نجاحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم العملية».

من جانبه، أفاد عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «يسعدني أن أهنئ كافة المشاركين، والمرشحين النهائيين، والفائزين بجوائز مسابقة Hello Business Pitch لهذا العام.

لقد أسهمت هذه المسابقة في إبراز مقدرة قادة المستقبل لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، وأظهرت مدى شغفهم للابتكار وريادة الأعمال».