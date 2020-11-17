«سلامة»: لا ديون لأي بنك محلي أو أجنبي

حسام عبدالنبي (دبي)

أبلغت شركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» سوق دبي المالي، بعدم وجود أي ديون لأي بنك محلي أو أجنبي، مؤكدة في بيان على شاشات التداول، عدم صحة ادعاء «بنك رصد للاستثمار»، عبر دعوى قضائية بوجود مطالبات مالية على الشركة.

وقالت «سلامة»، إنه وصلتها أخبار «مضللة» عن ادعاء بنك رصد للاستثمار، الذي يرأس مجلس إدارته صالح الملائكة (نائب مجلس إدارة شركة «سلامة» السابق، والذي تم عزله وعدم إبراء ذمته من قبل الجمعية العمومية للشركة (المنعقدة بتاريخ 25 أبريل 2019)، مؤكدة أن «ادعاء «بنك رصد للاستثمار»، ليس سوى مراوغة فاشلة».

وأشارت «سلامة» إلى أن ذلك الادعاء ليس له أي تأثير على بياناتها المالية، إذ تم تقديم التفاصيل الخاصة بالادعاء المذكور إلى المدققين الخارجين للشركة مع كتاب صادر من محامي الشركة يظهر موقف الشركة والإجراءات التي تم اتخاذها للرد على ادعاءات الخصم، مشددة على أن البيانات المالية لشركة «سلامة» تؤكد أنه لا توجد عليها أي ديون، لأي بنك محلي أو أجنبي.