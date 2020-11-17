"هواوي" تبيع علامتها التجارية "أونر" للهواتف منخفضة التكلفة

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" اليوم الثلاثاء بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية منخفضة التكلفة "أونر"، في محاولة لإنقاذ الوحدة التي تواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت هواوي، في بيان، إن أعمالها تتعرض "لضغط هائل" بسبب عدم توفر المكونات اللازمة لوحدة الهواتف الذكية.

وتمنع العقوبات هواوي من شراء رقائق المعالجات من الولايات المتحدة وغيرها من التقنيات.

وأكدت هواوي أنها، بعد البيع، لن تمتلك أية أسهم في الشركة الجديدة أو تشارك في إدارتها.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وتقول هواوي إنها تبيع أكثر من 70 مليون هاتف ذكي من علامة أونر التجارية سنويا.



