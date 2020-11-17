أسعار النفط ترتفع وأنباء اللقاح تعزز المعنويات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير 26 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 44.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 41.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 بالمئة في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.



