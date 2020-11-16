6.3 % نمو السعة المقعدية للرحلات الجوية في الدولة

دبي (الاتحاد)

سجلت السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة في مطارات الإمارات نمواً لافتاً منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وحتى الأسبوع الثالث منه، بعدما ارتفعت إلى 504.3 ألف مقعد، مقارنة مع 474.2 ألف مقعد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 6.3%، وفقاً لبيانات مؤسسة أو إيه جي.

وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، نمواً تدريجياً في السعة المقعدية في دولة الإمارات منذ بداية الشهر الجاري بارتفاعها من 480.8 مقعد في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر لتصل إلى 500.7 ألف مقعد في الأسبوع الثاني ثم إلى 504.38 ألف في الأسبوع الثالث الذي بدأ أمس، لتستحوذ بذلك على أكثر من 25% من السعة المقعدية المجدولة في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري والبالغة 1.9 مليون مقعد.

وبحسب البيانات، تشكل السعة المقعدية الحالية في دولة الإمارات خلال هذا الأسبوع ما نسبته 34.2% من السعة المقعدية في المتاحة في شهر يناير من العام الجاري والتي بلغت أكثر من 1.47 مليون مقعد، ما يعني أن الانخفاض في السعة المقعدية المجدولة في الوقت الحالي يصل إلى 65.8%.

وصنفت المؤسسة دولة الإمارات في المرتبة السادسة عشرة عالمياً ضمن قائمة أسواق الدول العشرين الأعلى في السعة المقعدية للرحلات المجدولة للأسبوع الجاري، والتي تصدرتها الصين بإجمالي 15.3 مليون مقعد ثم الولايات المتحدة بنحو 12.5 مليون مقعد والهند بنحو 2.3 مليون مقعد.

وسجلت الناقلات الوطنية الأربع (الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي) نمواً في السعة المقعدية خلال شهر أكتوبر قدره 1.1% لتصل إلى 1.38 مليون مقعد، مقارنة مع 1.36 مليون مقعد في شهر سبتمبر الماضي.