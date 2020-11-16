لقاحات كورونا تواصل دعم الأسواق العالمية

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط والأسهم العالمية فيما تراجع سعر الذهب، أمس الاثنين، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بعدما قالت شركة مودرنا الأميركية إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 1.48 دولار بما يعادل 3.5 بالمئة لتصل إلى 44.26 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.5 دولار أو 3.7 بالمئة ليسجل 41.63 دولار للبرميل.

و تدعمت الأسعار أيضاً بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد أن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية على الإطلاق من الخام على أساس يومي في أكتوبر.

و بحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أمس الاثنين ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي تم التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا على الطلب.

ارتفعت الأسهم الأوروبية وحومت قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، فيما تمسكت الأسهم الأميركية بمكاسبها وواصلت الارتفاع بينما عكس الذهب اتجاهه وتراجع بنحو 1%، فيما لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاماً.