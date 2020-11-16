524 ترخيصاًً جديداً لمؤسسة فردية بأبوظبي خلال 15 يوماً

أبوظبي (وام)

بلغ عدد الرخص الجديدة التي صدرت لمؤسسات فردية لممارسة نشاطها في إمارة أبوظبي 524 رخصة خلال 15 يوماً، وتحديداً منذ بداية نوفمبر الجاري وحتى نهاية النصف الأول منه، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن السجل الاقتصادي الوطني.

وساهم النمو في هذا النوع من النشاط في رفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية إلى 100846 رخصة مع نهاية النصف الأول من نوفمبر الجاري، مستحوذة بذلك على 65.5% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في الإمارة لجميع الشركات على اختلاف أشكالها القانونية.

ومن المتوقع زيادة عدد المؤسسات الفردية خلال الفترة المقبلة بعد قرار دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، السماح للأفراد من المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الإمارات بالحصول على رخصة المهن الحرة «Freelance» لنحو 48 نشاطاً اقتصادياً.