600 مليون درهم أرباح 9 شركات في قطاع الاستثمار

أبوظبي (وام)

بلغت أرباح 9 شركات عاملة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية نحو 600 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع 65 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2019 وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن هذه الشركات التسع.

ويعكس النمو المسجل في ربحية شركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين النشاط الكبير، الذي شهده القطاع خلال الأشهر الماضية مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى الرافدة للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.

وجاء الدعم الأكبر للنشاط في القطاع من شركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة في سوق دبي المالي، حيث ارتفع صافي أرباح 5 شركات عاملة في القطاع إلى 551 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

أما فيما يتعلق بأداء شركات القطاع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ صافي أرباح 4 منها نحو 49 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.